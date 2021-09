Senadores trocam ofensas e palavrões e precisam ser separados em sessão da CPI (vídeo)

Apoie o 247

247 - O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o senador Jorginho Mello (PL-SC) trocaram insultos e quase se agrediram fisicamente durante a oitiva de Danilo Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos. A confusão aconteceu após Renan acusar o governo de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19.

Ao sair em defesa do governo federal, Jorginho Mello interrompeu a fala do reator que avisou que não podia ser interrompido. "Foram os picaretas que tentaram vender..” disse Jorginho. “Não pode me interromper. Não permito, não aceito”, respondeu o relator. “Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito”, disparou o catarinense. “Vai pros quintos então”, completou. “Vá você com o seu presidente e com o Luciano Hang”, disse Renan. Jorginho mandou o relator "lavar a boca” para falar do empresário bolsonarista que teve a sua convocação aprovada pela CPI nesta quarta-feira.

“Vai lavar a tua vagabundo”, respondeu Renan. Os parlamentares, então, começaram a trocar ofensas até que a TV Senado cortou o áudio da sessão. Outros parlamentares interferiam para separar os senadores que se levantaram e quase chegaram às vias de fato. A sessão foi retomada alguns minutos depois.

Confusão na #CPIdaCovid: senador Jorginho Mello toma as dores de criticas de Renan Calheiros a Bolsonaro e Luciano Hang e os dois quase saem na porrada. pic.twitter.com/8pmvbDhli2 — Aquiles Lins (@linsaquiles) September 23, 2021

