Consultor do Ministério da Saúde diz que nota fiscal da Covaxin previa pagamento antecipado

247 - O consultor técnico do setor de importação do Ministério da Saúde Willian Amorim Santana afirmou à CPI da Covid no Senado nesta sexta-feira (9) que os invoices referentes à compra da vacina indiana Covaxin em nome da Madison Biotech, empresa de fachada sediada em Cingapura, citavam a possibilidade de "pagamento antecipado".

O primeiro invoice, emitido em 18 de março, previa o recebimento de 3 milhões de doses da Covaxin e o pagamento de US$ 45 milhões em nome da Madison.

Santana disse que alertou a Precisa Medicamentos, que emitiu o invoice, em 18 e 22 de março. O pagamento antecipado não estava previsto no contrato entre a Precisa e a farmacêutica Bharat Biotech, que desenvolveu a Covaxin.

