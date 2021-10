'Sobrevivi a essa trama macabra': quem é o paciente da Prevent Senior que depõe nesta quinta à CPI

Apoie o 247

247 com BBC Brasil - Na manhã desta quinta-feira (7), o advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos,prestará depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Ele pretende detalhar, diante dos parlamentares, o que passou enquanto esteve internado em uma unidade da Prevent Senior.

"Sou um sobrevivente dessa trama macabra. Isso é uma coisa horrível", diz Tadeu à BBC News Brasil .

Ele foi convocado para ser ouvido como testemunha na comissão, que passou a investigar a operadora de saúde após denúncias de médicos que trabalharam na empresa durante a pandemia.

Tadeu afirma ter sido uma das vítimas da Prevent Senior. Ele conta que chegou a ser tratado com flutamida, medicamento usado no tratamento do câncer de próstata e que não tem eficácia contra a Covid-19, e diz que quiseram encaminhá-lo para cuidados paliativos, destinados a pacientes em estado terminal, enquanto estava com capacidade para se recuperar.

