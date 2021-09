STF nega pedido de Marcos Tolentino para não comparecer à CPI da Covid

O depoimento do advogado Marcos Tolentino está marcado para esta terça-feira (14). A CPI investiga se ele era um "sócio oculto" da empresa FIB Bank, que forneceu à Precisa Medicamentos uma garantia irregular no contrato da vacina Covaxin edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia negou nesta segunda-feira (13) novo pedido da defesa do advogado Marcos Tolentino para que ele não seja obrigado a comparecer à CPI da Covid no Senado. A ministra rejeitou, ainda, pedido de suspensão da Justiça Federal de Brasília que autorizou a condução coercitiva de Tolentino.

"A insistência sem base legal para cumprir obrigação que lhe é imposta e a reiteração de questionamentos não inova o pedido, não confere razão onde ela não tem guarida, não desobriga o paciente a atender as convocações feitas com base em legislação vigente", reforçou a ministra na decisão.

O depoimento de Tolentino está marcado para esta terça-feira (14). A CPI investiga se ele era um "sócio oculto" da empresa FIB Bank, que forneceu à Precisa Medicamentos uma garantia irregular no contrato da vacina Covaxin. A FIB Bank teria oferecido uma carta-fiança de R$ 80,7 milhões em um contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde.

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (13), a Justiça Federal de Brasília autorizou a condução coercitiva do advogado Marconny Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. (Com informações da CNN Brasil).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE