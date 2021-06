Suspensão de contrato da Covaxin é confissão do crime, diz Randolfe

247 - Vice presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) repercutiu a decisão do Ministério da Saúde desta terça-feira (29) de suspender o contrato de compra da Covaxin.

A Covaxin, após revelação do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e de seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda, tornou-se o centro das atenções do mundo político. Segundo relatos, Jair Bolsonaro sabia de um possível esquema de corrupção na compra do imunizante, que envolvia até o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e nada fez.

Randolfe afirmou que a suspensão do contrato pela Saúde trata-se de confissão de culpa. "Se não tinha nada de errado, por que irão suspender? Isso só tem um nome! Confissão!", escreveu pelo Twitter.

O governo federal vinha sustentando a inexistência de irregularidades no contrato.

