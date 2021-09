Tasso afirma que Tolentino é dono e administrador de uma das empresas de Ricardo Benetti

Empresa teria dado a Tolentino procuração pública com amplos poderes sem necessidade de prestar contas depois edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou durante sessão da CPI, nesta terça-feira (14), que o empresário Marcos Tolentino é sócio-administrador de uma das empresas do grupo de Ricardo Benetti, um dos proprietários da FIB Bank.

Segundo o parlamentar, a B2T, de propriedade de Benetti e sua esposa, deu a Tolentino procuração pública com amplos poderes. Com o documento, Tolentino podia abrir e movimentar contas, vender, comprar, alienar bens móveis e imóveis. “Agir como dono da empresa e gerente”, sugeriu o senador.

Tolentino reconheceu que seu escritório de advocacia funciona no mesmo prédio de outras empresas sob suspeita do colegiado, entre elas a MB Guassu, que integralizou capital de R$ 7 bilhões para a FIB Bank, a partir de um terreno.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz ( PSD-AM), questionou o depoente sobre a relação financeira com as empresas, que lhe dava amplos poderes. Tolentino negou receber qualquer quantia e Aziz prometeu investigar a vida financeira do advogado.

“Se a gente quebra o seu sigilo vai achar transferência da Pico do Juazeiro para o senhor porque de graça o senhor não faz”, questionou Aziz.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania - MA) seguiu o questionamento de Aziz e revelou que as quatro empresas passaram a procuração sem necessidade de prestação de contas. “Ou seja, amplos poderes sem dar nenhuma satisfação depois. Quem faz isso?”.

