Tenente-médico foi autor de decreto para mudar bula da cloroquina

Tenente-médico Luciano Dias Azevedo foi apontado pela médica Nise Yamaguchi como o autor do decreto que visava alterar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse utilizado por pacientes com Covid-19. Presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, afirmou à CPI da Covid que Nise seria a responsável pela iniciativa edit

247 - O tenente-médico Luciano Dias Azevedo foi apontado pela médica Nise Yamaguchi como o autor da minuta de um decreto que visava alterar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse utilizado por pacientes com Covid-19. De acordo com reportagem do jornal Correio Braziliense, Nise disse só ter visto o documento um dia após a reunião realizada no dia 20 de abril de 2020, no Palácio do Planalto, quando a proposta foi apesentada.

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antonio Barra Torres, afirmou em seu depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira (11), que Nise Yamaguchi seria a responsável por questionar a possibilidade de mudança na bula do medicamento.

Por meio de uma nota à imprensa, Nise disse que “já existem evidências científicas comprovadas para o uso de medicações que possam auxiliar no combate às fases iniciais da Covid-19” e que estará “à disposição da CPI da Covid-19 para esclarecimentos”, caso seja convocada.

