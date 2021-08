Toffoli suspende acesso da CPI a dados de Wassef no Coaf sobre movimentações atípicas

O ministro do STF atendeu a um pedido de Wassef e estendeu os efeitos da decisão que suspendeu a quebra do sigilo fiscal do advogado da Flavio Bolsonaro edit

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do Frederick Wassef, advogado do senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), e suspendeu a entraga de dados determinada pela CPI da Covid ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf). A informação é do G1.

O ministro do STF atendeu a um pedido de Wassef e estendeu os efeitos da decisão que suspendeu a quebra do sigilo fiscal do advogado também aprovada pela CPI para apurar a possibilidade de envolvimento do advogado no processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19.

O Coaf apontou movimentações bancárias atípicas nas contas do advogado de Flábio Bolsonaro, de acordo com os critérios do órgão de inteligência.

PUBLICIDADE

Com base nestas informações, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), enviou um ofício ao Coaf no qual requisitou relatórios de inteligência financeira com os dados do advogado. Mas Toffoli sustentou que, assim como na quebra de sigilo fiscal, não houve a devida justificativa pela CPI para acessar dados do Coaf e ainda é possível um conflito com as prerrogativas de advogados.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE