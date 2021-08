Túlio Silveira, advogado da Precisa, diz que ficará em silêncio na CPI

247 - Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, se negou a prestar o juramento de dizer a verdade durante seu depoimento à CPi da Covid que acontece nesta quarta-feira (18). “Não prestarei compromisso nos termos da lei”, disse ao responder ao presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Pouco depois, porém, o advogado disse que ficaria em silêncio.

“Exercerei meu direito inalienável ao silêncio, pois estou na condição de investigado, haja vista as medidas cautelares imputadas contra mim”, disse. “Respeitarei as prerrogativas de advogado. Fui contratado como advogado, e permanecerei em silêncio em homenagem ao direito inalienável do sigilo entre cliente e advogado”, completou.

