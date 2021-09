Vídeo mostra donos da Prevent Senior cantando música nazista em banda de rock (assista)

Canção da banda dos irmãos Parrillo, Eduardo e Fernando, donos da Prevent Senior, intitulada “Army of Sun”, faz alusão ao exército nazista de Hitler. Rede hospitalar é acusada de usar seus pacientes como cobaias em experimentos com a cloroquina e subnotificar mortes em decorrência da Covid-19 edit

247 - Os irmãos Parrillo, Eduardo e Fernando, donos da Prevent Senior, cantam canções com referências nazistas. Esta é a constatação da jornalista Laura Caprigliole, que publicou um artigo no portal Jornalistas Livres expondo a letra da música “Army of Sun”, que faz alusão ao exército nazista de Hitler.

De acordo com ela, “Army of Sun” traduzindo “exército do Sol”, “era o nome das SS nazistas, que tinha o nome de Waffen Swarze Sohne, Waffen-SS, que na tradução do alemão, resulta em ‘Exército do Sol Negro’”.

“O nome ‘Waffen Schutzstaffel’, nome oficial das SS foi escolhido exatamente para ressoar o original ‘Waffen Swarze Sohne’, o ‘Exército do Sol Negro’, que se encontra na mitologia original nazista. As Waffen-SS eram a guarda pessoal de Hitler. Só podiam pertencer a ela jovens germânicos ‘puro sangue’, com condições físicas e mentais excepcionais para matar e que manifestassem fidelidade canina à ideologia nazista”, explica a jornalista.

Rede hospitalar Prevent Senior é acusada de usar seus pacientes como cobaias em experimentos com a cloroquina e subnotificar mortes em decorrência da Covid-19.

Confira a letra original e a tradução:

Army Of The Sun

I don’t mind if you pull the trigger

I don’t mind if you think your bigger

We’ll bleed, we’ll fight

You won’t get away won’t get away

I don’t care if you turn off the lights

I don’t think you’ll win the fight

We’ll see the light

You won’t get away won’t get away

Cause we

We are the power

We walk on water

We stand together, stand together

We

We are the power

We walk on water

We stand together

We are the Army Of The Sun

We are the Army Of The Sun

Never tell us what to do

We know a thing or two

We stand together, stand together

Never tell us what to be

In the end it’s you and me

We stand together, stand together

Cause we

We are the power

We walk on water

We stand together, stand together

We

We are the power

We walk on water

We stand together

We are the Army Of The Sun

We are the Army Of The Sun

Couse we

We are the power

We walk on water

We stand together, stand together

We

We are the power

We walk on water

We stand together

We are the Army Of The Sun

Veja a tradução:

Exército do sol

Eu não me importo se você puxar o gatilho

Eu não me importo se você pensa que é maior

Vamos sangrar, vamos lutar

Você não vai fugir, não vai fugir

Eu não me importo se você desligar as luzes

Eu não acho que você vai ganhar a luta

Vamos ver a luz

Você não vai fugir, não vai fugir

Porque nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Estamos juntos, juntos

Nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Nos ficamos juntos

Nós somos o Exército do Sol

Nós somos o Exército do Sol

Nunca nos diga o que fazer

Sabemos uma coisa ou duas

Estamos juntos, juntos

Nunca nos diga o que ser

No final, somos você e eu

Estamos juntos, juntos

Porque nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Estamos juntos, juntos

Nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Nos ficamos juntos

Nós somos o Exército do Sol

Nós somos o Exército do Sol

Porque nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Estamos juntos, juntos

Nós

Nós somos o poder

Andamos na água

Nos ficamos juntos

Nós somos o Exército do Sol





