VTCLog nega pagamento de propina a Dias e acusa CPI de ter utilizado imagens "maldosamente editadas"

As imagens exibidas pela CPI da Covid mostram o motoboy Ivanildo Gonçalves, da VTCLog, em agência do Bradesco em Brasília. A movimentação do motoboy foi de mais de R$ 4,7 milhões para a VoeTur, empresa ligada ao ex-diretor de logística da Saúde, Roberto Ferreira Dias edit

247 - A empresa VTCLog, cujo motoboy, Ivanildo Gonçalves, teria feito, em uma agência do Bradesco em Brasília, depósitos em favor da VoeTur, firma ligada ao ex-diretor de logística da Saúde, Roberto Ferreira Dias, negou qualquer pagamento de propina. A VTCLog afirmou, ainda, que a CPI da Covid fez acusações a partir de imagens "maldosamente editadas".

As imagens das câmeras de segurança da agência, que mostram Gonalves ingressando no estabelecimento, foram exibidas pelos senadores na sessão desta terça-feira (31). Elas reforçam as suspeitas de que Dias teria se beneficiado do esquema de corrupção na compra de vacinas via terceiros. A movimentação do motoboy foi de mais de R$ 4,7 milhões.

Protegido por liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), Gonçalves não compareceu ao colegiado, que esperava seu depoimento nesta terça.

“Ao contrário do que as imagens maldosamente editadas tentam levar a crer, jamais houve qualquer depósito da empresa VTCLog ou de qualquer subsidiária do grupo na conta do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias”, afirmou a empresa.

“O que as imagens maldosamente editadas não mostram é que o ex-diretor, assim como milhares de consumidores, é usuário dos serviços da Voetur Turismo, empresa pertencente ao grupo”, prosseguiu a empresa.

“O ex-diretor efetuou pagamentos – e não recebeu ou foi beneficiário em suas contas – de qualquer vantagem por parte da Voetur. Foram duas as formas de pagamento utilizadas pelo consumidor Roberto Dias: pagamentos dele para a empresa mediante transferência eletrônica (portanto, rastreável) e pagamentos dele para a empresa em espécie. Atualmente, há pagamentos em aberto, portanto Roberto Dias está inadimplente e as cobranças foram devidamente protestadas”, completou a VTCLog. (Com informações do Antagonista).

