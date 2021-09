Wagner Rosário minimiza irregularidades e classifica como regular contrato da Covaxin; senadores apontam contradições

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros(MDb-AL), qualificou como “rídiculo” o fato da Controladoria-Geral da União ter consultado o site da Precisa Medicamentos - suspeita de envolvimento em irregularidades no contrato da vacina Covaxin pelo MInistério da Saúde - como “parâmetro” para buscar informações sobre a empesa. Mais cedo, durante depoimento ao colegiado, o ministro da CGU, Wagner Rosário, disse que a busca por informações foi feita no ´próprio site da empresa investigada.

“O parâmetro utilizado pela CGU foi o site da Precisa. Vejam o quanto isso é ridículo. Teria sido melhor que se abstivesse de opinar. O parâmetro que utilizou foi o site da Precisa. Isso para uma CGU é absolutamente ridículo, covarde. Utilizar como parâmetro de preço para a compra da vacina mais cara, superfaturada, cheia de irregularidades, documentos falsificados, o site da empresa”, disse Calheiros .

“Não coloquem palavras na minha boca. Não fizemos pesquisa junto à Precisa, fizemos junto a Bharat Biotech,a Ìndia, que vende e informou que ,a nível mundial, vende as vacinas entre US$ 15 e US$ 19”, disse Rosário.

PUBLICIDADE

Os senadores lembraram a Rosário que o contrato de R$ 1,6 bilhão já havia sido assinado e o dinheiro foi empenhado, uma vez que a CGU havia considerado o contrato como regular.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo:

PUBLICIDADE