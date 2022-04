Amazon não vai adotar no futuro próximo opção de pagamentos em criptomoedas, diz CEO

Apoie o 247

Reuters - O presidente-executivo da Amazon.com Inc, Andy Jassy, ​​disse que a gigante do comércio eletrônico não está perto de adicionar criptomoeda como uma opção de pagamento para seus negócios de varejo, em entrevista à CNBC na quinta-feira.



Ele também disse que pode ser possível vender tokens não fungíveis (NFTs) em sua plataforma de comércio eletrônico e espera que os NFTs continuem a crescer "significativamente".



NFTs, um tipo de ativo digital que existe em uma blockchain, explodiu em popularidade em 2021, com obras de arte NFT sendo vendidas por milhões de dólares.



Jassy disse que as criptomoedas se tornarão maiores a longo prazo, mas acrescentou que ele próprio não possui nenhum bitcoin.



Um número crescente de empresas começou a aceitar moedas virtuais para pagamento, aproximando uma classe de ativos evitada por grandes instituições financeiras até alguns anos atrás.



No ano passado, o eBay Inc permitiu a venda de NFTs para colecionáveis ​​digitais como cartões comerciais, imagens ou videoclipes em sua plataforma, a primeira empresa de comércio eletrônico a explorar o frenesi em torno de NFTs.



O eBay também havia dito que estava aberto à possibilidade de aceitar criptomoedas como forma de pagamento no futuro.

