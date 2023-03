Apesar de queda, Bitcoin tem melhor desempenho entre criptomoedas no primeiro trimestre

Apoie o 247

Infomoney - O Bitcoin (BTC) recuou 2,10% nas últimas 24 horas, e era negociado a US$ 27.928 no início da manhã desta sexta-feira (31). Apesar da leve queda, a surpreendente saída rápida da criptomoeda de seu “inverno cripto” (período de preços baixos) colocou a volátil moeda digital mais uma vez na posição de ativo com o melhor desempenho no primeiro trimestre deste ano por uma ampla margem.

Com um ganho de aproximadamente 70%, o Bitcoin está encerrando seu melhor trimestre desde os três meses terminados em março de 2021, quando subiu cerca de 103%, mostram dados da Bloomberg. Isso supera amplamente o avanço de 5,5% no acumulado do ano do S&P 500, de 19% do Nasdaq 100 e de 5,3% do ETF de títulos do Tesouro de 20 anos + do iShares.

Participantes de longa data observam que a volatilidade é esperada – e até faz parte da atração para investidores da relativamente embrionária classe de ativos digitais. O Bitcoin explodiu na consciência dominante com um ganho anual de mais de 1.000% em 2017, apenas para registrar uma queda de 74% no ano seguinte, no que ficou conhecido como inverno cripto. Então, após três aumentos anuais consecutivos, caiu 64% no ano passado em meio a uma série de escândalos e falências do setor.

“Para muitos observadores do mercado cripto, não é uma surpresa”, disse Noelle Acheson, autora do boletim informativo “Crypto Is Macro Now”, sobre o rali deste ano. “Todos os sinais apontavam para um forte fundo de preços a partir de novembro passado, e era apenas uma questão de tempo até que a narrativa de liquidez mudasse (o que aconteceu no início de janeiro) ou os investidores de longo prazo vissem uma oportunidade de reserva de valor (o que parece ter acontecido também).”

Os observadores do mercado estão em desacordo sobre as causas exatas por trás do grande salto do Bitcoin. A moeda começou 2023 saindo de seu segundo pior ano de todos os tempos. Em parte, dizem alguns, poderia estar se recuperando de um desempenho tão contundente. No entanto, muitos outros apontaram nas últimas semanas suas origens como razões pelas quais a demanda voltou: em meio a temores no setor bancário global, o ativo digital pode atuar como um santuário, já que é independente dos bancos centrais, argumentam eles.

“A maioria das pessoas diria que o Bitcoin deveria ter um desempenho terrível porque os mercados estão sob pressão ou tensão”, disse Peter van Dooijeweert, da Man Solutions. “Mas, na verdade, se você pensar sobre os bugs do Bitcoin – as pessoas que amam o Bitcoin – eles adoram a ideia de uma moeda não fiduciária, fora do dólar americano, fora do sistema bancário, esse tipo de coisa.”

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, concorda. “O Bitcoin permaneceu resiliente por causa de melhorias fundamentais legítimas e seu papel único como um ativo ao portador em um período de ceticismo sobre depósitos bancários e mais resgates do banco central”, disse ele em entrevista.

Não importa os catalisadores, a moeda recentemente registrou rali após rali. Nas últimas três semanas, que cobrem aproximadamente o período em que os bancos nos Estados Unidos começaram a apresentar problemas, houve apenas oito sessões em 22 com perdas da cripto, que registrou um salto de 40% nesse período.

Não é apenas o Bitcoin que aumentou durante o primeiro trimestre. O Ethereum (ETH) subiu cerca de 50% no primeiro trimestre. Nesta sexta, a segunda maior criptomoeda do mercado era negociada a US$ 1.799 no início da manhã, com leve recuo de 0,10%.

Para ter certeza, existem algumas empresas, bem como alguns ETFs, que tiveram um desempenho melhor do que o Bitcoin neste trimestre.

As ações da Nvidia Corp, com um ganho de 87%, subiram mais do que o Bitcoin desde o início do ano, assim como alguns ETFs de criptomoedas, como o Valkyrie Bitcoin Miners ETF (ticker WGMI), que saltou quase 100%. Os produtos alavancados geralmente também são destaques, com os ETFs 1,5x Nvidia e Meta Platforms Inc, que subiram mais de 100% no ano, cada um, até o momento.

Mas, entre as principais classes de ativos, o Bitcoin ainda é o destaque. Dados da Bloomberg mostram que no mundo das commodities, o açúcar foi o de melhor desempenho até agora neste ano, com alta de 22%. Em títulos, um índice de retorno total vinculado à inflação global subiu 4%, enquanto entre os medidores de ações globais, o Laos Composite Index subiu mais de 44% até a quinta-feira (30).

Stephane Ouellette, executivo-chefe da FRNT Financial Inc, aponta que “aparentemente, os ralis do BTC vieram de momentos ‘mais sombrios antes do amanhecer’”.

“Após a falha do Silicon Valley Bank (SVB) e o seu fechamento subsequente, a narrativa que entrou na semana foi de que seria um período difícil para as criptomoedas”, disse ele. “Na verdade, esses eventos alimentaram a narrativa do Bitcoin como uma alternativa às soluções bancárias. Todas as criptomoedas, inclusive o BTC, tiveram alguns dias de negociação positivos fantásticos, o que foi inesperado para muitos.”

