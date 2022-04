Bilionário libertário, Peter Thiel diz que Warren Buffet é o "inimigo número 1" das criptomoedas

Apoie o 247

247 - O libertário Peter Thiel, investidor bilionário, acusou algumas das principais figuras do mercado financeiro dos Estados Unidos de tentarem suprimir o mercado de criptoativos, que, segundo ele, se tornou um forte movimento político.

Para ele, Warren Buffet é um "vovô sociopata de Omaha", sua cidade natal. Ele também criticou Jamie Dimon, executivo-chefe do JPMorgan Chase, e Larry Fink, chefe da BlackRock, como parte de uma “gerontocracia financeira” que busca barrar as criptomoedas do mainstream.

Na conferência Bitcoin 2022, em Miami, Thiel descreveu as criptomoedas como um "movimento revolucionário da juventude" que definiu como objetivo superar os investimentos tradicionais.

Com a inflação subindo e a confiança nas moedas de papel em declínio, ele também afirmou que o valor do bitcoin poderia se igualar ao de todas as ações públicas, que atualmente valem US$ 115 trilhões, assim como o ouro igualou as ações no final da década de 1970.

“É um movimento, e é uma questão política se esse movimento terá sucesso ou se os inimigos do movimento conseguirão nos impedir”, disse ele, conforme o Financial Times. Buffett, acrescentou, é o “inimigo número um”.

