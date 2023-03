Bitcoin cai quase 5% e mercado cripto perde US$ 34 bi após investida de regulador contra a Binance

Nesta terça-feira (28), o Bitcoin era negociado a US$ 26.741, com queda de 4,60% nas últimas 24 horas edit

Lucas Gabriel Marins, Infomoney - O processo aberto pela Commodity and Futures Trade Commission (CFTC) contra a Binance, maior exchange do mundo por volume negociado, continua repercutindo negativamente no preço das criptomoedas. Nas últimas 24 horas, o setor perdeu quase US$ 34 bilhões em valor de mercado.

Na manhã desta terça-feira (28), o Bitcoin era negociado a US$ 26.741, com queda de 4,60% nas últimas 24 horas, segundo o agregador Coingecko. Na semana, a principal cripto do mercado acumula perdas de quase 4%.

Analistas técnicos acreditam que o ativo digital, que estava no meio de um rali de quase 70% – interrompido temporariamente pelo aumento da taxa de juros nos EUA – pode desvalorizar mais ainda no curto prazo em meio à recente pressão regulatória contra os players do setor.

“Após fazer o conhecido padrão diamante de reversão (um padrão no gráfico de preços que mostra virada), o Bitcoin deve (estatisticamente falando) entregar mais quedas nos próximos dias. Acredito que veremos o BTC valendo US$ 26.000 esta semana”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Assim como o Bitcoin, a maioria das altcoins (qualquer cripto diferente do BTC) também amanheceu no vermelho nesta manhã. O pior resultado é da BNB Chain (BNB), token nativo da Binance, que caiu 6,30% nas últimas 24 horas, e era negociado a US$ 308 no momento da redação deste texto.

O Ethereum (ETH), a segunda maior do setor atrás apenas do Bitcoin, era cotado a US$ 1.715, com queda de 3,10% desde ontem.

A exceção entre as altcoins foi o XRP (XRP), que acabou se beneficiando do caos na exchange concorrente. O token, que está na expectativa de uma vitória em outro processo aberto pelo regulador dos EUA, subiu 2,90% no dia, e era negociado a US$ 0,48 por volta das 8h.

