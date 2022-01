Brasil 247 passa a aceitar doações solidárias em criptomoedas

Apoie o 247

247 – Inovação é palavra de ordem no primeiro jornal 100% digital e independente do Brasil. Por isso mesmo, o Brasil 247, que foi um dos primeiros veículos de comunicação do Brasil a adotar uma política de assinaturas solidárias , será também um dos primeiros a aceitar doações em criptomoedas, como é o caso do bitcoin.

As criptomoedas já são uma realidade no mercado global e usam uma tecnologia conhecida como blockchain, que é fundamental para a discussão de temas como descentralização, segurança de dados e liberdade de expressão. Participar deste debate é não apenas estratégico, como também imprescindível.

Vozes das mais distintas, que incluem ativistas digitais, socialistas e até mesmo bilionários, veem na tecnologia blockchain a chave para solucionar esses grandes dilemas. Essa tecnologia, na qual se baseiam as criptomoedas, possui inúmeras outras aplicações, e certamente será um dos principais pontos de desenvolvimento nesta década.

O que é blockchain? E o que significa criptomoeda? Por que ela é “cripto”?

Blockchain nada mais é que uma base de dados especial. Estes dados são reduzidos a um código, que é agrupado a um bloco, interligado a outros, e instantaneamente distribuído na rede mundial de computadores. Caso um hacker tente alterá-los, será impossibilitado, por dois motivos: (a) diversos outros computadores já possuem o registro original; (b) o registro em todos os computadores teriam de ser alterados, o que exige um poder computacional inalcançável.

As criptomoedas sustentam-se nesse princípio. Por exemplo, uma transação de bitcoin de A para B é registrada na blockchain e é impossível que ela seja direcionada para C. Essa garantia ocorre sem a necessidade de um intermediário, como um banco ou o governo.

Portanto, criptomoedas são ativos digitais em que técnicas de criptografia são utilizadas para verificar a transferência de fundos. Esses ativos podem ser comercializados em bolsas, como Mercado Bitcoin e Binance, ou “swaps” descentralizadas, como Uniswap, Sushiswap ou Shibaswap. Suas cotações variam com base na lei básica da oferta e procura.

É importante atentar-se ao “lastro” de cada criptomoeda que o investidor decida adquirir. Em muitos dos casos, este é a própria blockchain de sustentação da criptomoeda, além da sua oferta limitada, ou escassez. Algumas blockchains processam dados mais rápido, consomem menos energia computacional e são escalonáveis para outros serviços financeiros, além de servirem de base para um “ecossistema” de aplicações que vão além, como contratos, certificados, eleições e jogos. Um bom investimento de longo prazo prioriza essas considerações.

Com a incorporação das criptomoedas na política de assinaturas do 247 , esta dá um passo definitivo na nova era da internet: torna-se mais descentralizada, segura e, especialmente, garantidora da liberdade de expressão.

E para doar para o 247? Como faço?

Para doar para o 247, é muito simples. Primeiro, crie uma conta em qualquer bolsa de criptomoedas e certifique sua identidade. Feito isso, converta a quantia desejada na criptomoeda de sua preferência. O valor irá para sua carteira virtual. Para enviar de fato, selecione “sacar”/“enviar” e preencha o endereço de destino conforme as especificações abaixo, que são referentes à carteira do Brasil 247. A rede de destino é Ethereum ERC20. Se for transferir XRP, atente-se a TAG de destino.

Confira abaixo as moedas aceitas pelo Brasil 247, valores mínimos e endereços de moeda.

Atenção!: o envio incorreto de uma moeda para um endereço de moeda diferente irá ocasionar na perda definitiva do saldo.





Bitcoin - BTC

Endereço BTC (valor mínimo: 0,0005 BTC):

bc1qxjq20luv33rjkc76kvn55n5t64vvts7q85lyfh





Ethereum - ETH

Endereço ETH (valor mínimo: 0,01 ETH):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





Litecoin - LTC

Endereço LTC (valor mínimo: 0,0001 LTC):

M9sVEb6sW6pbAXZLhLxcg72y24Un74FL5e





Ripple - XRP

Endereço XRP (valor mínimo: 0 XRP):

rnW8je5SsuFjkMSWkgfXvqZH3gLTpXxfFH

TAG de destino: 100907418





Solana - SOL

Endereço SOL (valor mínimo: 0,2 SOL):

63SkBeNtXupPshYKUbiYy2oHUfeoP2tAxFMiyLQhfU4e





Cardano - ADA

Endereço ADA (valor mínimo: 1 ADA) :

addr1qyjuey2nvf7y5vwnckq064zv6f2462d8sddmv2dpe5kklacaxfe5hu3xlu38d59yzlgn32e27z7vpf2zw5n96fuwp65sqvtfw6





Aave - AAVE

Endereço AAVE (valor mínimo: 0,5 AAVE):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





SushiSwap - SUSHI

Endereço SUSHI (valor mínimo: 5 SUSHI):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





Uniswap - UNI

Endereço UNI (valor mínimo: 1 UNI):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





Shiba Inu - SHIB

Endereço SHIB (valor mínimo: 1.200.000,0 SHIB):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





Moss Carbon Credit - MCO2

Endereço MCO2 (valor mínimo: 0,5 MCO2):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40





Balancer - BAL

Endereço BAL (valor mínimo: 0,6 BAL):

0x5b8829fcfde5a271b996b3bfcbdc8c818f398c40

