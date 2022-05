Chefe da FTX diz que bitcoin não tem futuro como rede de pagamentos

Sam Bankman-Fried disse que as redes de "prova de participação" seriam necessárias para evoluir as criptomoedas como uma rede de pagamentos edit

Reuters - O fundador da exchange de criptomoedas FTX disse que o bitcoin não tem futuro como rede de pagamentos e criticou a moeda digital por sua ineficiência e altos custos ambientais, informou o Financial Times na segunda-feira.



Sam Bankman-Fried disse ao FT que as redes de "prova de participação" seriam necessárias para evoluir as criptomoedas como uma rede de pagamentos, pois são mais baratas e consomem menos energia.

Em "prova de participação", os participantes podem comprar tokens que permitem a entrada na rede. Quanto mais tokens eles possuem, mais eles podem minerar.

A Blockchain Ethereum, que abriga a segunda maior criptomoeda éter, vem trabalhando para migrar para essa rede de uso intensivo de energia.



Bankman-Fried também disse que não acredita que o bitcoin tenha que ser uma criptomoeda, e ainda pode ter um futuro como "um ativo, uma mercadoria e uma reserva de valor" como o ouro, disse o relatório.



O Bitcoin atingiu seu nível mais baixo desde dezembro de 2020 na semana passada após o colapso do TerraUSD, um stablecoin.



A FTX, que Bankman-Fried cofundou em 2019, foi avaliada em US$ 32 bilhões em uma rodada de financiamento em fevereiro, e o próprio Bankman-Fried vale US$ 21 bilhões, segundo a Forbes.

