China vai apertar regulação sobre moedas virtuais

Xinhua - A China apertará a regulamentação em novas áreas, incluindo moeda virtual, como a mais recente medida para afastar os riscos no setor financeiro, disse uma autoridade do banco central na quinta-feira.



Wen Xinxiang, funcionário do Banco Popular da China, disse em entrevista coletiva que a regulamentação do setor financeiro está se tornando complexa e árdua à medida que os métodos e ferramentas de transferência de fundos dos criminosos estão constantemente inovando.



Wen alertou que os vigaristas podem usar moeda virtual, bancos clandestinos e outros canais para evitar monitoramento e interceptação.



Ele pediu aos bancos comerciais e instituições de pagamento que cortem a cadeia de capital fraudulenta enquanto equilibram a prevenção de riscos e os serviços de pagamento.



Bancos comerciais e agências de pagamento devem dar pleno uso aos meios técnicos, incluindo big data e inteligência artificial, para identificar e interceptar riscos com mais precisão, disse Wen.

