Crypto.com vai patrocinar Copa do Mundo do Catar

247 - A FIFA, maior entidade de futebol do mundo, anunciou que a bolsa de criptomoedas Crypto.com será patrocinadora oficial da Copa do Mundo no Catar.

A associação disse que a marca da Crypto.com aparecerá dentro e fora dos estádios da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, programada para começar em novembro. A exchange de criptomoedas oferecerá oportunidades para seus usuários assistirem a partidas e ganharem produtos promocionais oficiais como parte do patrocínio.

De acordo com o diretor comercial da FIFA, Kay Madati, o acordo ajudará a expandir os jogos “em escala global”, citando as parcerias da Crypto.com com outras entidades esportivas ao redor do mundo.

