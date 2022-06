Em resposta ao colapso do ecossistema Terra, governo sul-coreano irá formar comitê de criptoativos

Apoie o 247

247 - O governo sul-coreano irá tomar uma série de medidas para supervisionar o mercado de criptoativos. Segundo o portal CoinDesk, será criado um comitê de monitoramento do mercado, que fornecerá critérios para a listagem de moedas pelas exchanges, introduzirá medidas de proteção aos investidores e monitorará negociações desleais.

“Precisamos fazer com que as exchanges desempenhem seu papel adequado e, para isso, é crucial que os watchdogs as supervisionem completamente”, disse o deputado Sung Il-jong, do Partido do Poder Popular.

As medidas vêm após o colapso da TerraUSD (UST). Acredita-se que cerca de 280.000 sul-coreanos tenham sido vítimas do colapso da stablecoin UST e de sua criptomoeda irmã Terra (LUNA).

