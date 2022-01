Esteves no áudio do 247: “bolha atômica” poderia eventualmente levar bitcoin aos US$ 200 mil; hoje, tendência é queda no mercado

Banqueiro do BTG Pactual, no áudio obtido pelo 247 em outubro passado, já falava na existência de “uma bolha atômica rolando por aí” edit

Por Leonardo Sobreira, do 247 - O chamado “inverno cripto” preocupa investidores do segmento ao redor do mundo. O bitcoin teve a pior semana em oito meses, derrubando a extremidade mais arriscada do mercado como um todo. Na quarta-feira (26), por volta do meio-dia, as principais criptomoedas operavam em alta. Mas, numa forte tendência de baixa. Anúncios do banco central norte-americano sobre aumentos nos juros e novas restrições na Rússia são as principais fontes de pressão sobre boa parte das criptomoedas.

Em outubro do ano passado, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, já dizia, como mostra o áudio que fora obtido com exclusividade pelo Brasil 247:

“Bitcoin!? Ah tá barato aí, US$ 66 mil… eu acho um espetáculo, uma coisa sensacional”, disse Esteves, gerando uma onda de risos na plateia da reunião, conforme destacou Portal do Bitcoin à época. “Bitcoin não vale esse preço”.

“Esse tema a gente discute muito, amanhã até tenho uma reunião sobre cripto no Brasil. Me atrai muito o ecossistema que vai vir junto com as criptomoedas, esse mundo de blockchain e finanças descentralizadas (DeFi)”, disse Esteves no mesmo áudio. E prossegue: “Na próxima década, a maneira como a gente vai interagir, financeiramente falando, vai mudar totalmente, muito em linha com essas tecnologias”.

Ainda nas palavras e advertências do dono do BTG, tido por seus congêneres como um analista de calibre preciso: “O bitcoin tem valor nesse preço!? Eu não sou um entusiasta. Se alguém quiser fazer alguma coisa aqui, eu recomendaria uma parcela pequena do patrimônio para poder testar, entender e aprender, e não usar alavancagem”, recomendou.

À época da publicação do áudio, em 26 de outubro de 2021, BTC operava em torno dos US$ 60 mil. Nesta quarta, até o meio-dia, o principal criptoativo lutava para ultrapassar a barreira dos US$ 39 mil.

Ouro digital?

No áudio, Esteves relatava uma conversa que teve com um executivo do SoftBank, em que foi incentivado a investir em bitcoin. Esteves apontou ainda para a existência de uma “bolha atômica”, que poderia eventualmente levar a uma valorização do BTC para até US$ 200 mil. Até o momento, a tendência permanece uma de desvalorização/correção.

“Ele tava falando comigo ‘André, isso aqui é digital gold, vai valer US$ 200 mil’, e eu até acho que é possível, eventualmente porque tem uma bolha atômica rolando por aí. O problema é que eu já não gosto do ouro, então o digital gold também não me atrai”, explicou o próprio Esteves.

Ele seguiu criticando o metal precioso: “ouro não paga Copom, não tem dividendo, não tem juros, é uma coisa horrorosa… mas dá pra fazer um colar legal”.

As cirptomoedas adquirem utilidade conforme o mercado se expande. O bitcoin tirará participação de mercado do ouro em 2022, à medida que os ativos digitais se tornarem mais amplamente adotados, disse Zach Pandl, analista do Goldman Sachs, em uma nota de pesquisa aos clientes, de acordo com a Reuters.

