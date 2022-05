Mercado Bitcoin anuncia plano para lançar time de futebol próprio gerido no metaverso

Apoie o 247

Infomoney - A exchange de criptomoedas Mercado Bitcoin anunciou nesta sexta-feira (27) a intenção de lançar um time de futebol próprio com uma gestão inovadora, baseada em ativos digitais no metaverso. O lançamento oficial será entre novembro e dezembro deste ano, durante a Copa do Mundo. A estreia, nas categorias masculina e feminina, está prevista para 2024.

A ideia envolve a criação de uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO), tipo de instituição distribuída que ganhou espaço em 2021 como uma nova forma de administrar projetos de criptomoedas. O objetivo é abrir abrir o processo de tomada de decisões para todas as pessoas que possuírem tokens oficiais do projeto.

Segundo o Mercado Bitcoin, os tokens do time serão vendidos para financiar a comissão técnica e as peneiras que serão realizadas em 2023. Já os 3,5 milhões de clientes da exchange receberão os ativos de graça, em um airdrop.

“A expectativa é definir em janeiro de 2023 a comissão técnica, para fazer entre março e junho, uma peneira nacional, passando por todos os estados brasileiros em busca de talentos para formar as equipes sub-21, tanto masculino quanto feminino”, explica Sérgio Veiga, diretor de patrocínios do Mercado Bitcoin.

Os detentores dos token – sejam compradores ou usuários da plataforma que receberam o airdrop – participarão do processo de construção do time desde a escolha do nome, uniformes e numeração dos jogadores. Por enquanto, a equipe se chama Metaverse DAO Football Team. “Queremos mostrar que existe uma maneira muito mais inteligente de gerir uma equipe e estamos certos de que esse caminho é possível”, explica Veiga.

Donos de tokens também poderão vender o ativo digital no mercado secundário, mas caberá ao coletivo de participantes da DAO se o valor obtido ficará integralmente com o proprietário ou se será, por exemplo, repartido entre todos ou direcionado para os cofres do clube.

A gestão descentralizada será formada por detentores de 100 milhões de tokens. As primeiras unidades serão emitidas no lançamento, durante a Copa do Mundo do Qatar, e o restante em 2023.

A iniciativa de transformar um time em DAO não é exatamente nova no Brasil. Em abril deste ano, financiada com a fortuna do príncipe do Bahrein, uma holding comprou o clube mineiro Ipatinga Futebol Clube com o mesmo plano: descentralizar a gestão utilizando criptoativos.

