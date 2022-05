Mercado de criptomoedas desaba e perde US$ 200 bilhões em 24 horas

O gatilho para a queda mais acentuada foi o colapso do stablecoin TerraUSD, o que contaminou todo o mercado edit

247 - O mercado de criptomoedas está em forte queda, com vendas massivas levando a perdas de US$ 200 bilhões em apenas 24 horas, segundo estimativas do site CoinMarketCap.

O gatilho para a queda mais acentuada foi o colapso do stablecoin TerraUSD, o que contaminou todo o mercado.

O Bitcoin desabou 10% para o menor patamar desde dezembro de 2020 e o Ethereum chegou a cair 16%. Entre as 10 criptos com maior valor de mercado, todas registram perdas expressivas, que chegam a casa de 30%.

Para piorar, o maior stablecoin do mundo em valor de mercado, o Tether (USDT) também perdeu sua paridade ao cair para US$ 0,97 durante a madrugada.

Os papéis da BC Technology caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong. O japonês Monex Group – dono dos marketplaces de criptoativos TradeStation e Coincheck – viu suas ações caírem 10%.

“É um momento muito nervoso nos mercados de criptomoedas após o colapso da controversa stablecoin UST e a maioria dos investidores institucionais de criptomoedas que investiram no ano passado agora estão perdendo dinheiro”, disse em nota Edward Moya, analista sênior de mercado da Oanda Americas.

