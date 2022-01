Meta desenvolve supercomputador de IA para garantir segurança no metaverso

Um dos objetivos do RSC será ajudar no desenvolvimento do metaverso da empresa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Meta anunciou nesta segunda-feira (24) que sua equipe de desenvolvimento montou um novo supercomputador de inteligência artificial (IA). A controladora do Facebook acredita que o supercomputador será o mais rápido do mundo quando concluído, ainda neste ano. O nome da máquina: AI Research SuperCluster (RSC).

Um dos objetivos do RSC será ajudar no desenvolvimento do metaverso da empresa. “Esta pesquisa não apenas ajudará a manter as pessoas seguras em nossos serviços hoje, mas também no futuro, à medida que construímos o metaverso“, disse a empresa.

Ele será treinado para reconhecer modelos de sinais multimodais para determinar se uma ação, som ou imagem é nociva ou benigna, na linha do que a tecnologia blockchain permite.

PUBLICIDADE

“Conforme o RSC avança para sua próxima fase, planejamos que ele fique maior e mais poderoso, conforme começamos a lançar as bases para o metaverso”, disse a Meta em comunicado.

O que é metaverso?

Nada mais é do que um novo segmento do mercado de ativos digitais.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE