Meta, dona de Facebook e Instagram, mergulha na onda NFT

247, com Infomoney - A Meta tem planos de expansão para o universo NFT, segundo o Financial Times. A controladora de Facebook e Instagram quer capitalizar no mercado em ascensão.

Segundo a publicação, desenvolvedores estão trabalhando para que usuários das redes sociais possam usar NFTs em seus perfis, assim como forjá-los, na tecnologia minting, mais verde que mining, uma vez que requer menos poder computacional.

Minting se vale de técnicas de aleatoriedade facilmente executáveis por um pequeno computador, enquanto mining é um peso ao sistema de energia, e envolve o solucionamento de equações extremamente complexas.

Um marketplace de NFTs também é uma possibilidade, segundo as fontes.

A reportagem diz que os planos estão “em estágio inicial e ainda podem mudar”.

O que é NFT?

NFT é a sigla em inglês para non-fungible token (token não fungível, na tradução para o português), e se refere a um ativo que é a representação digital de um item exclusivo. Os NFTs artísticos, como os da foto dessa matéria, são apenas uma aplicação da tecnologia.

Além de obras de artes, músicas, ingressos, itens de jogos, charges, textos históricos, momentos únicos no esporte e memes podem ser transformados em NFT.

