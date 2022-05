Presidente de El Salvador promove adoção do Bitcoin em reunião com outros países

Apoie o 247

InfoMoney - O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está promovendo o uso e a adoção do Bitcoin (BTC) para 32 bancos centrais e 12 autoridades financeiras de economias em desenvolvimento presentes na reunião anual da Alliance for Financial Inclusion (AFI), uma aliança global de liderança política. O político é o anfitrião do encontro.

O evento, que começou na segunda-feira (16) e terminará na quarta-feira (18), aborda temas como inclusão financeira e economia digital, além dos benefícios que El Salvador obteve ao se tornar o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal no ano passado, disse Bukele.

Segundo o político, entre os países participantes estão Paraguai, Haiti, Honduras, Costa Rica e Equador da América Latina; Angola, Gana, Namíbia e Uganda da África; e Bangladesh, Palestina e Paquistão da Ásia.

A AFI voltou a fazer suas reuniões presenciais após dois anos de pandemia, e atualmente realiza encontros anuais para seu Grupo de Trabalho de Serviços Financeiros Digitais e para o Grupo de Trabalho de Finanças para Pequenas e Médias Empresas em El Salvador.

“El Salvador, que se juntou à rede AFI em 2012, fez um progresso significativo no aproveitamento de serviços financeiros digitais para promover a inclusão financeira de indivíduos e pequenas empresas”, disse o diretor de implementação e programas de políticas da AFI, Eliki Boletawa, em comunicado.

A tentativa de El Salvador de promover o Bitcoin entre os países em desenvolvimento ocorre em meio a uma disputa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que em janeiro recomendou que o país da América Central voltasse atrás e abolisse o uso do BTC como moeda legal devido aos riscos financeiros e passivos criados.

Em março, El Salvador decidiu adiar sua oferta planejada de US$ 1 bilhão em títulos de Bitcoin por causa das condições desfavoráveis do mercado, disse o ministro das Finanças do país, Alejandro Zelaya.

