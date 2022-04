Quase metade dos proprietários de criptomoedas compraram ativos digitais pela primeira vez em 2021, mostra pesquisa

Apoie o 247

Reuters - Quase metade de todos os proprietários de criptomoedas nos Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico compraram os ativos digitais pela primeira vez em 2021, de acordo com uma nova pesquisa da exchange de criptomoedas dos EUA Gemini.



A pesquisa com quase 30.000 pessoas em 20 países, realizada entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, mostra que 2021 foi um ano de sucesso para as criptomoedas, com a inflação impulsionando a adoção em países que sofreram desvalorização da moeda, segundo o relatório.

Brasil e Indonésia lideram o mundo na adoção de criptomoedas, descobriu a Gemini, com 41% das pessoas pesquisadas nesses países relatando propriedade de criptomoedas, em comparação com 20% nos Estados Unidos e 18% no Reino Unido.



A Gemini descobriu que 79% das pessoas que relataram possuir criptomoedas no ano passado disseram que optaram por comprar os ativos digitais por seu potencial de investimento de longo prazo.



As pessoas que atualmente não possuem criptomoedas e vivem em países que sofreram desvalorização da moeda em relação ao dólar americano tiveram mais de cinco vezes mais chances de dizer que planejavam comprar criptomoedas como proteção contra a inflação.

Apenas 16% dos entrevistados nos Estados Unidos e 15% na Europa concordaram que as criptomoedas protegem contra a inflação, em comparação com 64% na Indonésia e na Índia, por exemplo.



A rupia indiana caiu 17,5% em relação ao dólar nos últimos cinco anos, enquanto a rupia indonésia desvalorizou 50% em relação ao dólar entre 2011 e 2020.



Apenas 17% dos europeus relataram que possuíam ativos digitais em 2021, e apenas 7% daqueles que atualmente não possuem criptomoedas disseram que pretendiam comprar ativos digitais em algum momento.



Resta ver se o impulso de adoção pode manter o ritmo este ano.



Enquanto a criptomoeda mais popular, o bitcoin, atingiu uma alta histórica de mais de US$ 68.000 em novembro, ajudando a elevar o valor do mercado de criptomoedas para US$ 3 trilhões, de acordo com a CoinGecko, ela foi negociada na faixa estreita de US$ 34.000 a US$ 44.000 pela maior parte de 2022 até agora.

