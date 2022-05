República Centro-Africana lançará centro de investimento em bitcoin, apesar de alerta do FMI

A República Centro-Africana se tornou no mês passado o primeiro país da África e apenas o segundo no mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial edit

Reuters - A República Centro-Africana lançará o primeiro centro legal de investimento em criptomoedas do continente, disse a Presidência, estendendo a adoção das finanças digitais pelo país empobrecido, apesar das palavras de cautela do Fundo Monetário Internacional.

Marcada por décadas de conflito, a República Centro-Africana se tornou no mês passado o primeiro país da África e apenas o segundo no mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial.



O governo até agora forneceu poucos detalhes sobre a logística de seu plano.



A iniciativa cripto "SANGO" que será lançada em breve tem um site no qual os investidores interessados ​​podem se inscrever em uma lista de espera.



"A economia formal não é mais uma opção", disse o presidente Faustin-Archange Touadera em comunicado na segunda-feira.



"Uma burocracia impenetrável está nos mantendo presos em sistemas que não dão chance de sermos competitivos".

Não havia indicação de quando o hub de investimentos seria aberto ou como funcionaria.



A decisão de adotar o bitcoin em um país onde o uso da internet é baixo e a eletricidade não confiável levantou as sobrancelhas entre especialistas em criptomoedas, legisladores intrigados e moradores do país produtor de ouro e diamantes, e atraiu palavras de cautela do Fundo Monetário Internacional.

O regulador bancário regional da África Central para a Comunidade Econômica e Monetária da África Central, de seis nações, também enviou um lembrete sobre sua proibição de criptomoedas, afirmando que a proibição visava garantir a estabilidade financeira.

Muitos criptoativos caíram nos últimos meses, com o bitcoin caindo 39% em oito semanas e perdendo mais da metade de seu valor desde o pico de US$ 69.000 em 10 de novembro.

