Starbucks vai lançar coleção de NFTs

247, com CoinDesk - A rede de cafeterias Starbucks planeja lançar uma série de coleções de tokens não fungíveis (NFTs) ainda neste ano.

Em post no blog da empresa, ela diz que seus NFTs fornecerão “experiências únicas, construção de comunidades e envolvimento do cliente”, complementando seu atual ecossistema digital baseado em aplicativos.

Além dos tokens não fungíveis, a empresa fez alusão a uma “Plataforma Web3 da comunidade digital da Starbucks”, possivelmente vinculada a pagamentos móveis nas lojas.

Sobre quais blockchains serão usadas, a Starbucks disse que precisa ser uma plataforma “rápida e barata”.

“Nossa abordagem à tecnologia blockchain, embora provavelmente seja multi-chain (multi-cadeia) ou chain agnostic (uma única plataforma que permite várias cadeias diferentes), certamente começará com coleções apoiadas por blockchains e infraestruturas consistentes com nosso compromisso de várias décadas com a sustentabilidade”, disse a empresa no post.

