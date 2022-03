Ucrânia legaliza criptomoedas para levantar fundo de guerra

Apoie o 247

RT - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sancionou na quarta-feira, 16, projeto de lei que efetivamente legaliza as criptomoedas no país. A decisão ocorre após a Ucrânia ter recebido doações de criptomoedas no valor de dezenas de milhões de dólares de indivíduos e grupos em meio ao conflito em andamento.



O projeto de lei “Ativos Virtuais” estabelece uma estrutura legal para o uso de Bitcoin e outras criptomoedas, determinando seu status legal e classificação em relação à propriedade e regulamentação. O projeto de lei permitirá que exchanges e empresas de criptomoedas operem legalmente no país, com total acesso e suporte do setor financeiro tradicional.



“O Ministério das Finanças está trabalhando ativamente para alterar os códigos tributário e civil da Ucrânia para lançar totalmente o mercado de ativos virtuais”, disse o Ministério da Transformação Digital em comunicado. “A assinatura desta lei pelo presidente é outro passo importante para tirar o setor de criptomoedas das sombras e lançar um mercado legal para ativos virtuais na Ucrânia”.

No mês passado, a Ucrânia começou a aceitar doações digitais como Bitcoin e Ether para seus militares. Desde então, o governo expandiu o número de criptomoedas que aceita para doações, incluindo Dogecoin, Solana e outras. Arrecadou mais de US$ 63 milhões até agora, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic. Alguns meios de comunicação relatam que o país recebeu US$ 100 milhões em doações de criptomoedas desde o início da guerra.

