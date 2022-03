Zuckerberg diz que Instagram deve entrar no mundo de NFTs

"Estamos trabalhando para trazer NFTs ao Instagram no futuro próximo", disse o empresário Mark Zuckerberg, CEO da Meta, controladora do Facebook edit

247 - O CEO da Meta, controladora do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou na terça-feira (15) que o Instagram deve entrar no mundo de NFTs (tokens não fungíveis) nos próximos meses. As declarações do empresário foram publicadas nessa quarta-feira (16) pelo Tecmundo.

"Estamos trabalhando para trazer NFTs ao Instagram no futuro próximo (...). Eu não estou pronto para meio que anunciar exatamente que vai ser hoje. Mas, nos próximos meses, haverá a habilidade de trazer alguns de seus NFTs para lá", disse o executivo, durante um painel do executivo na edição deste ano do South by Southwest (SXSW), evento que acontece entre os dias 11 e 20 de março na cidade norte-americana de Austin, no Texas.

A sigla NFT quer dizer “non-fungible tokens”, ou “tokens não fungíveis”, em português. Trata-se de uma forma de investimento digital que não pode ser substituída por outra coisa da mesma espécie, ou seja, não são intercambiáveis. Os

Já os bens “fungíveis” podem ser substituídos por outras coisas da mesma espécie, qualidade e quantidade - um exemplo são as criptomoedas como o Bitcoin.

