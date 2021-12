15 romances de esquerda que todo mundo deveria ler

Apoie o 247

Opera Mundi - Claro que não existe um gênero literário com o recorte “romances de esquerda”. Em várias escolas e estilos, porém, podemos encontrar, na literatura, obras que retratam os grandes dilemas e lutas sociais de nosso tempo.

Um número expressivo de autores e autoras dedicou sua arte e talento para dar vida a livros que expressassem as causas populares.

Não estou falando de biografias ou ensaios, importante destacar, mas de ficção e fantasia, da imaginação a serviço da rebeldia.

Resolvi listar, assim, quinze romances dessa tradição. Claro que será uma relação polêmica, cada leitor certamente tem suas próprias preferências. Creio, no entanto, que essas sugestões podem ser um ponto de partida para quem quiser conhecer melhor a prosa de barricada.

Critérios

Antes de mais nada, irei explicar meus critérios.

O primeiro deles é que os autores tenham alcance universal, à sua época ou depois. Ou seja, que tenham sido ou sejam referências tanto em seus países, quanto no resto do mundo. Isso pode ser mensurado, por exemplo, no número de traduções e na vendagem de seus livros.

O segundo critério era o de buscar não só representatividade literária (gênero e raça), mas também origem regional. Não se trata de uma tarefa simples: a literatura é atividade erudita, produto de conhecimentos historicamente monopolizados por colonizadores brancos, e a própria ficção de esquerda frequentemente brota de descendentes dessas elites, com raras exceções.

O terceiro critério foi respeitar uma certa linha histórica, a partir do século 19, quando efetivamente as lutas sociais foram incorporadas à literatura.

O quarto critério foi a exclusão de autores vivos, cuja obra ainda não está encerrada, embora possamos identificar que a saga da literatura de esquerda siga viva e pulsante.

Por fim, quero salientar que adotei uma ordem cronológica, sem juízo de preferência ou qualidade, entre os quinze romances que estou sugerindo.

Abaixo, a lista completa dos quinze romances de esquerda. Clique nos títulos para ler os resumos:

1. Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell

2. Os Miseráveis, de Victor Hugo

3. Germinal, de Emile Zola

4. A Selva, de Upton Sinclair

5. A Mãe, de Máximo Gorki

6. Assim Foi Temperado o Aço, de Nikolay Ostrovsky

7. Terra e sangue, de Mikhail Sholokhov

8. Capitães da Areia, de Jorge Amado

9. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck

10. Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway

11. Os Donos do Orvalho, de Jacques Roumain

12. Sol sobre o Rio Sangkan, de Ding Ling

13. Os Mortos Permanecem Jovens, de Anna Seghers

14. Espártaco, de Howard Fast

15. Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Márquez