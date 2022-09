2ª Edição do Programa de Exibição de Filmes e Séries Chinesas é inaugurada no Brasil

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O documentário do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Beyond the Mountains: Life in Xinjiang, foi transmitido no canal do Grupo Box Brasil na noite desta segunda-feira (12), inaugurando a 2ª Edição do Programa de Exibição de Filmes e Séries Chinesas no Brasil. Esta é mais uma atividade criada conjuntamente pelo CMG e Grupo Box Brasil e seguirá até fevereiro de 2023.

Em função desta parceria, 13 documentários, telenovelas e desenhos animados em português, traduzidos e produzidos pelo CMG, serão transmitidos no canal de TV e na plataforma de internet do Grupo Box Brasil.

Na lista, conta os documentários Up and Out of Poverty, Beyongd the Mountais: Life in Xinjiang, The Old Masters, The Gift of Life, China’s Greatest Treasures, Better Plan for Better Life, Aerial China I-Xinjiang, que mostram a paisagem natural maravilhosa da China, os êxitos alcançados no desenvolvimento e a vida social colorida da China, assim como revela a grande mudança da sociedade chinesa e histórias emocionantes.

Tradução: Virgília Han

Revisão: Diego Goulart

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.