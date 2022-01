20 anos depois, elenco de Harry Potter se reúne em especial

Apoie o 247

247 - Vinte anos depois do lançamento do filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal", baseado na série de livros de sucesso da escritora J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e outros nomes do elenco dos oito longas da franquia se reencontram no especial "Harry Potter: De Volta a Hogwarts". A produção estreia na plataforma HBO Max neste sábado (1).

“De Volta a Hogwarts” foi feito sob medida para emocionar os fãs. Em uma narrativa marcada por capítulos, seguindo a ordem cronológica dos filmes, elenco e equipe compartilham recordações e detalhes dos bastidores.

Não há menções às recentes falas da escritora J.K. Rowling, consideradas transfóbicas pelo movimento LGBTQIA+. Ela faz apenas aparições pontuais no especial por meio de uma entrevista gravada em 2019.

