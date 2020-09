A Bial, Caetano diz ser “menos liberalóide” e não ter mais raiva do socialismo

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso disse em entrevista ao programa Conversa com Bial, na TV Globo, na noite desta sexta-feira (4), que tem menos raiva do socialismo hoje em dia e se considera “menos liberalóide” do que há dois anos.

Por conta da entrevista, motivada pelo lançamento do documentário “Narciso em Férias”, no qual Caetano recorda dos 54 dias que passou preso na ditadura militar, o nome do artista foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

Sobre uma das acusações dos militares que pesavam contra Caetano, a de ‘atacar o regime [militar] e exaltar os sistemas socialistas’, Caetano comentou no filme: “Eu sou essa pessoa. Tá certo. Agora 'exalta os sistemas socialistas', não. Nunca exaltei. Nem quando tinha 15, nem 17, nem 23 nem 34. Nunca exaltei. Sempre odiei”.

De volta à entrevista, Caetano revisitou seu próprio comentário: “Achei engraçado eu me ouvindo, isso foi gravado há pouco tempo. E eu digo que nunca louvei em nenhuma medida nenhum Estado socialista, o que é verdade. Hoje eu tendo mais a respeitá-los, pelo menos. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberalóide do que eu era até dois anos atrás”.

O jornalista pergunta se sua mudança de posição não está relacionada ao ‘estado de cosias atuais’. Ele então responde: “Poderia ser, mas não foi isso. Foi uma revisão da história do liberalismo, que me atraia muito mais antes de eu encontrar essa revisão, que me foi muito convincente”.

Segue o trecho na íntegra do @caetanoveloso citando @_makavelijones e Domenico Losurdo ao vivo em horário nobre na Globo. Acho bonita a capacidade do Caetano, após os 70 anos de mudar de ideia em relação ao liberalismo. Leiam Losurdo. (1/2) pic.twitter.com/gjCSuZxmhZ — Afrofreestyle (@afrofreestyle) September 5, 2020

