247 - A turnê do Shen Yun no Brasil, com apresentações em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo tem sido apresentada pela mídia comercial e por peças de divulgação nas redes sociais como uma mostra de “5.000 anos de cultura chinesa” e, como parte de uma interessada manipulação, afirma-se que está realizando apresentações no país no âmbito do Ano Cultural Brasil-China 2026. Porém, o grupo ligado ao Falun Gong não integra a programação do Ano Cultural que enlaça os dois países.

O Ano Cultural Brasil-China 2026 é uma ação conjunta de governos para fortalecer os laços culturais, diplomáticos e civilizacionais entre os dois países, conforme comunicados do Ministério da Cultura, do Itamaraty, do Ministério do Turismo e das autoridades chinesas.

A deliberada confusão, no entanto, favorece uma operação de imagem. O Shen Yun Performing Arts é uma companhia privada sediada em Nova York, Estados Unidos e não tem qualquer vínculo com a República Popular da China. A própria cobertura internacional sobre o grupo registra sua ligação com o movimento religioso Falun Gong, organização proibida pelo governo chinês desde 1999 e historicamente hostil ao Partido Comunista da China.

O que é Falun Gong

A controvérsia em torno do Shen Yun também exige uma crítica direta ao Falun Gong, movimento que se apresenta como prática espiritual, mas que, segundo as informações reunidas, atua como estrutura de propaganda política e ideológica contra a China. Ao transformar apresentações artísticas em veículo de ataque ao sistema político chinês, o grupo desloca a cultura para o terreno da manipulação narrativa e utiliza a estética tradicional como fachada para uma agenda anticomunista.

O Falun Gong é apontado por seus críticos como uma organização de natureza sectária, marcada pela adoração a seu líder, pela difusão de crenças apocalípticas, pelo desprezo à ciência moderna e por mecanismos de controle psicológico sobre seus seguidores. Entre as ideias atribuídas ao movimento está a de que a humanidade estaria à beira da destruição e de que apenas o próprio Falun Gong poderia salvá-la, discurso que, segundo essas críticas, alimenta medo, dependência emocional e isolamento social.

Esse aspecto é particularmente grave quando associado à formação de jovens artistas. As denúncias citadas contra o Shen Yun, incluindo relatos de jornadas exaustivas, pressão espiritual, restrições à vida pessoal e dificuldade para deixar o grupo, reforçam a percepção de que o problema não se limita ao palco. O espetáculo, nesse sentido, não seria apenas uma apresentação cultural, mas a face pública de uma engrenagem religiosa, política e midiática que instrumentaliza a arte para atacar a China e legitimar uma campanha ideológica internacional.

Sob a embalagem de “arte tradicional chinesa”, o Shen Yun intercala apresentações cênicas com mensagens difamatórias e caluniosas ao sistema político chinês e atacam o Partido Comunista da China, força dirigente do país e da construção do socialismo com características chinesas. Trata-se, portanto, de uma peça cultural atravessada por propaganda política anticomunista.

A distinção é essencial. O Ano Cultural Brasil-China 2026 nasce de uma agenda diplomática oficial, orientada pela amizade bilateral, pelo intercâmbio entre povos e pela valorização da diversidade cultural. A turnê do Shen Yun, por sua vez, é organizada e patrocinada pela própria companhia Shen Yun Performing Arts e se vincula ao universo político-religioso do Falun Gong. Colocar as duas iniciativas no mesmo campo é apagar uma diferença decisiva e confundir o público através da desinformação.

Controvérsias e denúncias

Tem havido controvérsias em torno do Shen Yun pelo mundo. Em novembro de 2024, a ex-dançarina Chang Chun-Ko processou o Shen Yun em um tribunal federal de White Plains, em Nova York, acusando a companhia de submeter jovens artistas a condições abusivas, longas jornadas, baixa remuneração e intimidação para impedir que deixassem o grupo. A Associated Press registrou que a ação também cita entidades associadas à companhia, como a Fei Tian Academy of the Arts e a Fei Tian College.

Segundo comunicado dos escritórios Berger Montague e Farra & Wang, responsáveis pela ação, o processo acusa o Shen Yun de trabalho forçado, inclusive envolvendo menores de idade, e de violações trabalhistas. As acusações ainda dependem de avaliação judicial, mas ampliaram o escrutínio público sobre uma companhia que movimenta grandes turnês internacionais enquanto se apresenta como guardiã de uma tradição cultural chinesa.

As denúncias não se limitam ao processo. Uma reportagem do The New York Times, publicada em agosto de 2024, ouviu ex-integrantes e instrutores e descreveu um ambiente marcado por controle rígido, pressão psicológica, disciplina severa e dificuldades para deixar a companhia. Segundo o resumo da investigação, artistas jovens viveriam e treinariam em Dragon Springs, complexo no interior do estado de Nova York associado ao Falun Gong e ao líder Li Hongzhi.

A apuração apontou ainda restrições sobre livros, músicas e fontes de informação, necessidade de autorização para sair do local, contato limitado com familiares e uma narrativa espiritual segundo a qual os artistas cumpririam uma missão de salvação da humanidade. Ex-integrantes também relataram pressão estética sobre bailarinas, pesagens frequentes, controle alimentar e repreensões públicas.

Outro ponto sensível envolve a saúde dos artistas. De acordo com relatos reunidos pela reportagem do jornal estadunidense, lesões teriam sido tratadas, em alguns casos, como falhas espirituais, enquanto práticas religiosas seriam apresentadas como resposta a problemas físicos. Representantes do Shen Yun negaram desencorajar atendimento médico, mas as acusações reforçaram dúvidas sobre a rotina interna da companhia.

A turnê do Shen Yun no Brasil, portanto, não pode ser tratada como simples evento artístico neutro, tampouco como expressão oficial da cultura chinesa. O Shen Yun opera em outro registro: o de uma organização sediada nos Estados Unidos, vinculada ao Falun Gong e marcada por uma agenda de enfrentamento político contra a China.

Ao público brasileiro, cabe informação clara. A cultura chinesa é uma das mais antigas, ricas e diversas do mundo, e o Ano Cultural Brasil-China 2026 busca justamente aprofundar esse intercâmbio em bases diplomáticas, culturais e civilizacionais. O Shen Yun, ao contrário, apresenta uma narrativa própria, politizada e contestada, que não representa a cultura chinesa. Sua turnê não pertence à cooperação entre a China e o Brasil.