"A Pequena Sereia": crianças negras se emocionam com nova Ariel

247 - A Disney divulgou no evento D23 Expo o primeiro trailer do live-action de “A Pequena Sereia”, que terá a atriz e cantora Halle Bailey como protagonistas. Enquanto uma pequena parcela, que ainda se recusa a ver um ser mitológico sendo retratado por uma artista negra, as reações de crianças ao verem a nova princesa viralizaram nas redes sociais. As informações são do portal Yahoo.

A cantora, que faz dupla com Chloë Bailey, foi confirmada como a nova Ariel em 2019 e recebeu diversos ataques racistas. A reação persistiu e três anos depois, muitos ainda se queixam nas redes sociais do visual diferente da nova versão da animação clássica do estúdio de 1989, que retratou a princesa com pele branca.

Nos vídeos que estão emocionando internautas, as crianças reagem a nova prévia e ficam surpresas ao descobrirem que Ariel será vivida por uma atriz negra. O viral sobre o live-action da princesa reforça o debate sobre a importância de levar representatividade para pessoas negras. Confira abaixo:

REPRESENTATIVIDADE: "A pele dela é marrom igual a minha"



Crianças negras se emocionam ao ver o trailer do novo filme de "A Pequena Sereia" com Halle Bailey como Ariel. pic.twitter.com/bO1oGXk956 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 12, 2022

