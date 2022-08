Astro dee Hollywood, Ezra Miller é suspeito em desaparecimento de mãe e três filhos

Apoie o 247

ICL

247 - Conhecido por viver o super herói Flash, o ator Ezra Miller está sendo investigado por um suposto envolvimento no desaparecimento de uma mãe e seus três filhos nos EUA.

De acordo com o portal JC, de acordo com a polícia, a mulher de 25 anos e seus três filhos, de 5, 4 e 1 ano, supostamente moravam com Miller e agora estão desaparecidos.

Segundo os documentos judiciais obtidos pela Rolling Stone, os oficiais tentaram pelo menos duas vezes entregar à mãe uma ordem de atendimento emergencial solicitada pelo Ministério Público, mas sem sucesso.

A jovem, de 25 anos, era ativa nas redes sociais, mas em meados de julho o perfil foi retirado do ar.

Ela teria se mudado para a fazenda ainda em abril, com os filhos, após conhecer Ezra no Havaí. Em junho, após denúncia do pai das crianças, ela se pronunciou e afirmou que o ator a fornecia "um ambiente seguro".

Contudo, a propriedade está repleta de armas de fogo, munição e drogas.

