Acabou Chorare, dos Novos Baianos, já foi apontado como o melhor álbum da história da MPB pela Rolling Stone

247 - A genialidade de Moraes Moreira, que faleceu nesta segunda-feira (13), proporcionou grandes frutos para o Brasil. O álbum “Acabou o Chorarê”, dos Novos Baianos, banda a qual Moreira era membro, já foi apontado como o melhor álbum da história da MPB pela revista Rolling Stone.

Sua faixa de abertura, "Brasil Pandeiro", foi proposta por Gilberto e é um dos sambas, ao lado de "Recenseamento", que Valente havia escrito para a recém-chegada Carmen Miranda dos Estados Unidos; ela aceitou a segunda, mas ignorou a primeira, que ficou em ostracismo até a regravação dos Anjos do Inferno. O título do álbum e a faixa homônima também foram inspiradas no estilo de bossa nova de Gilberto e numa história contada por ele sobre sua filha com Miúcha, a então bebê Bebel Gilberto, e representa a proposta principal do disco de criticar a tristeza que então dominava a música popular brasileira com alegria, prazer e jocosidade. "Preta Pretinha", por sua vez, virou mania nacional, e "Besta é Tu" e "Tinindo Trincando" dominaram as rádios do país, esta última um belo exemplo da mistura de baião com rock psicodélico.

Confira aqui a matéria da Rolling Stone

O cantor e compositor baiano Moraes Moreira, de 72 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (13) no Rio de Janeiro. A causa da morte do músico não foi informada. O falecimento teria sido confirmado pela assessoria de imprensa de Moraes Moreira ao jornal Metrópole.

A causa da morte de Moraes, um dos fundadores do grupo Novos Baianos, não foi informada. Também não há informações sobre quando e onde ele será sepultado. Moraes iniciou sua carreira musical tocando sanfona em bailes e festas de São João. Já adolescente aprendeu a tocar violão e ao se mudar para Salvador conheceu o músico Tom Zé.

