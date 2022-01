'Açaí, guardiã': Djavan já explicou a letra da canção

Apoie o 247

247 - No dia em que o cantor alagoano completa 73 anos, reportagem do jornal O Globo relembra a explicação que ele deu sobre a letra da música a Charles Gavin, no início dos anos 2010, refutando a fama de nonsense dos versos.

"Houve um período que se acostumaram a falar que a minha letra tinha essa particularidade, que às vezes eu uso a palavra só por causa do som. Usaram muito um verso meu para determinar que a minha letra, às vezes, era meio nonsense e tal. Por exemplo: 'Açaí guardiã, zum de besouro, um ímã, branca é a tez da manhã'. Para mim, não é nada nonsense, tem todo um conteúdo. Não há nenhuma pessoa que viva no Norte do Brasil que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida, porque é uma fruta abundante, barata, muito nutritiva, com ela se faz tudo. Por isso, 'açaí guardiã'. Todo nortista entende esse verso. Zum de besouro, um ímã. Todo mundo que gosta da natureza é impossível não ouvir um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um ímã", explicou ele. "E 'branca é a tez da manhã', se você acordar 5h da manhã num dia meio nublado, a vida está branca. Não há nada de nonsense nesse verso. O que há é a falta de alcance de alguns críticos que nos pune pela sua ignorância. Eu não posso fazer nada. Mas o verso está ali, é lindo. Não há nada na letra que não faça sentido. Tudo faz o maior sentido".

