Acerp anuncia que vai demitir todos os funcionários da Cinemateca. Site sai do ar

A Acerp (Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto) anunciou que vai demitiu todos os funcionários da Cinemateca. O site da instituição saiu do ar. No portal eram disponibilizados toda a programação da instituição edit

247 - Uma decisão surpreendente e de sopetão: a Acerp anunciou que todos os funcionários da Cinemateca foram demitidos. Imediatamente, o site da Instituição foi derrubado e os emails dos funcionários também foram bloqueados.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “na semana passada, o secretário substituto do Audiovisual, Helio Ferraz de Oliveira, esteve na Cinemateca para assumir as chaves da instituição. A Polícia Federal acompanhou a operação.”

A matéria ainda informa que “na data, o Ministério do Turismo informou que foi encerrado o "processo de transferência de posse para a União". Dessa forma, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto deixa de administrar a Cinemateca.”

