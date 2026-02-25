Acusação de plágios e testemunho da verdadeira "Carolina": entenda as ações contra Seu Jorge

247 - A carreira de um dos maiores expoentes da música brasileira contemporânea volta a ser alvo de um imbróglio jurídico de longa data. Em decisão recente da 18ª Vara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a sentença que declarava extinto o processo de plágio contra o cantor Seu Jorge foi anulada. Com a reabertura do caso, conforme noticiado originalmente pelo portal CNN Brasil, o artista terá de responder às acusações de que teria se apropriado indevidamente de algumas de suas composições mais famosas.

O processo é movido pelos músicos Ricardo Garcia e Kiko Freitas, que afirmam manter uma parceria profissional com Seu Jorge desde 1997. Segundo os autores da ação, as canções que os alçaram ao estrelato nacional e internacional — entre elas "Carolina", "Tive Razão", "Chega no Suingue", "Gafieira S.A", "She Will" e "Não Têm" — teriam sido criadas em conjunto. A acusação sustenta que o cantor teria sido convidado para participar das gravações e, posteriormente, efetuado o registro das obras apenas em seu nome, excluindo os parceiros da autoria oficial.

Um dos pontos que mais chama a atenção no desenrolar jurídico é a convocação de testemunhas-chave para o caso. Entre os depoimentos aguardados, destaca-se o de "Carolina", a figura que inspirou um dos maiores hits da discografia do cantor. A expectativa é que os relatos ajudem a esclarecer a dinâmica de criação das faixas no final da década de 90 e se houve, de fato, a quebra de direitos autorais alegada pelos músicos.

A defesa dos reclamantes busca não apenas a reparação financeira pelos anos de exploração comercial das obras, mas também o reconhecimento histórico da coautoria. O caso, que se arrasta há décadas, ganha agora um novo fôlego com a anulação da extinção, forçando um mergulho técnico sobre as origens da produção fonográfica do artista no Rio de Janeiro.

Até o momento, a equipe jurídica de Seu Jorge mantém a postura de que as acusações carecem de fundamento, defendendo a originalidade e a autoria exclusiva das composições registradas. Com a reativação do processo no TJRJ, o cenário musical aguarda os próximos passos de um julgamento que pode redefinir os créditos de clássicos do samba-pop brasileiro.