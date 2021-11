Adele é acusada de também plagiar música de Chico Buarque, mas assessoria do artista nega cópia

Apoie o 247

247 - A equipe do cantor Chico Buarque afirmou que a música 'To be Loved' da cantora britânica Adele não pode ser considerada um plágio de 'Eu Te Amo', composição do cantor e de Tom Jobim, lançada em 1980. A afirmação foi confirmada por Vinicius França, empresário do cantor, nesta terça-feira e reproduzida no jornal O Globo.

A semelhança entre as duas músicas foi primeiro apontada entre usuários das redes sociais. O novo disco da queridinha da Inglaterra foi lançado apenas na última sexta-feira. Mal deu tempo de ouvir, mas as audições mais aguçadas já captaram a semelhança na introdução das duas músicas. Um Tweet mostra as duas:

Adele x Chico Buarque e Tom Jobim (o piano é composição dele): foi plágio? A thread da procrastinação.

A discussão começou na internet e teve a participação de profissionais musicais, que explicaram a que se deve a semelhança. Não se trataria de um caso de plágio, mas de um padrão harmônico simples, comum no mundo da música.

“O do Chico é uma sequência de acordes com movimento similar, mas em diferentes harmonias, enquanto que a da Adele é simplesmente uma escala descendente no padrão 2-3 1-2 7-1 6-7 e por aí vai. São formas musicais SIMPLES e consideravelmente distintas”, explicou um internauta.

A cantora é acusada de plagiar Toninho Geraes, compositor de “Mulheres”, música de 1995 interpretada por Martinho da Vila,

