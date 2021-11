Aeronáutica vai investigar se avião com Marília Mendonça bateu em torre de alta tensão antes de cair

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vão apurar as hipóteses para o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas no interior de Minas.

Entre elas está a possibilidade da aeronave ter colidido contra fios de alta tensão próximos ao local. Segundo o G1, informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente e também de testemunhas são de que o avião pode ter rasgado fios de alta tensão ligadas a uma torre próximo ao local.

A Aeronáutica irá fazer uma perícia nos destroços do avião, ouvir testemunhas das pistas de pouso de onde o avião decolou e do destino, recuperar documentos, dados de inspeções técnicas, de manutenção do avião, além de ver a qualidade do combustível usado na operação.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





Leia também reportagem da agência Reuters sobre o assunto:

PUBLICIDADE

(Reuters) - Ícone do sertanejo feminino e uma das cantoras mais populares do Brasil, Marília Mendonça morreu na queda de um avião de pequeno porte nesta sexta-feira no interior de Minas Gerais.

A aeronave caiu no meio da tarde numa área de cachoeira em Piedade de Caratinga. A cantora, que tinha 26 anos, seguia para apresentações na região.

A morte da artista, vencedora de um Grammy Latino em 2019 e que deixa um filho de menos de dois anos, gerou forte comoção entre fãs, artistas e até entre políticos.

PUBLICIDADE

O motivo para a queda da aeronave ainda está sendo investigado, mas, segundo autoridades aeronáuticas, o bimotor estaria com documentos em dia.

As primeiras informações apontavam que Marília teria sido resgatada com vida que e que passava bem. Mas logo em seguida veio a confirmação da morte da cantora, do tio dela, do produtor, do piloto e do copiloto.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informou a corporação.

PUBLICIDADE

A polícia mineira também confirmou a tragédia, assim como a assesoria da cantora.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.", informou a assessoria da cantora.

Equipes de resgate e peritos estavam no local da queda da aeronave em busca de informações que possam ajudar no esclarecimento do acidente.

COMOÇÃO

Marília Mendonça tinha 38 milhões de seguidores no Instagram. Entre seus sucessos estão "Infiel" , "Supera" e "Eu Sei de Cor".

Em 2019, a cantora foi agraciada com um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto "Em todos os cantos". Nos últimos anos, ele vinha sendo uma das cantoras com maior número de visualizações no país em redes sociais.

O presidente Jair Bolsonaro foi um dos que se manifestou no Twitter.

"O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós", disse.

Admirador de Marília Mendonça, o cantor Caetano Veloso também lembrou no Twitter ter citado a artista em seu mais recente álbum.

"Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar", disse.