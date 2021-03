Afrofuturismo: II Festival Frente Feminina estreia com produção artística de mulheres negras

Segunda edição virtual e gratuita contempla quatro mostras que celebram artistas negras do Brasil e do mundo edit

Na noite deste sábado (6), com início às 20h, estreou virtualmente o II FFF – Festival Frente Feminina no YouTube . Com programação gratuita nos sábados e domingos de março, mês de celebração da luta pelos direitos das mulheres, a segunda edição assume o Afrofuturismo como conceito temático e celebra a produção artística de mulheres negras do Brasil e do mundo. O II FFF recebeu patrocínio do Programa Pontes, uma iniciativa do Oi Futuro e British Council, e foi selecionado pelo Prêmio Gran Circular Aldir Blanc 2020 do GDF.

Mostras

A programação se divide em quatro mostras concebidas para valorizar a potência criativa e a pluralidade da mulher negra nas artes, suas linguagens, visões de mundo, biografias. “Esta edição virtual nos permitiu experimentar o hibridismo de linguagens misturando as artes vivas com audiovisual. E cada um dos trabalhos foi roteirizado, dirigido ou protagonizado por mulheres negras”, comemora Larissa Mauro, uma das coordenadoras do festival criado em Brasília em 2019 por Larissa, Anna Marques e Catarina Accioly, três artistas e produtoras culturais do DF.

Programação do II Festival Frente Feminina

O II FFF acontece nos sábados e domingos de março, sempre às 20h, pelo canal do festival no YouTube .

Os sábados serão dedicados à produção artística do Distrito Federal com duas mostras por dia. A programação terá tradução em Libras.

Mostra Cenas Curtas

A Mostra Cenas Curtas volta no II FFF abrindo espaço para a performance de artistas negras do Distrito Federal. Com o prêmio Gran Circular Aldir Blanc 2020, o FFF selecionou quatro cenas para fazer parte da programação deste ano.

Mostra ImperAtrizes

Nesta edição, o festival vai homenagear quatro artistas do DF que são referência na cena cultural brasileira: Ana Luiza Bellacosta, Cristiane Sobral, Gleide Firmino e Renata Jambeiro. As artistas aceitaram contar suas histórias para o FFF e o resultado são quatro mini documentários sobre a trajetória de cada uma.

Aos domingos, o festival ganha contornos internacionais com mais duas mostras.

Mostra EnCena Preta

A mostra lança os trabalhos criados durante a Residência Artística EnCena Preta: afetividades, ancestralidades e brasilidades em narrativas performáticas. A residência foi realizada virtualmente, de 08 a 22 de fevereiro, com patrocínio do Programa Pontes 2020/2021, iniciativa do Oi Futuro e o British Council, que promove conexões e trocas com artistas do Reino Unido. A mentoria dos trabalhos foi da roteirista, dramaturga e diretora britânica Marissa Lestrade. Ao todo 20 vídeos serão exibidos na programação, cinco por domingo.

A troca artística foi registrada e gerou também o documentário inédito “Diário de Bordo – Residência EnCena Preta” produzido pela equipe do FFF para mostrar como foi desenvolvido o processo virtual que reuniu artistas da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Cine FFF

A mostra de cinema do II FFF reúne oito filmes dirigidos por mulheres negras, com uma produção cubana. A programação conta com dois filmes por domingo.

Sobre o Programa Pontes

O Programa Pontes é fruto da parceria entre Oi Futuro e British Council, com o objetivo de oferecer novas alternativas de fomento aos festivais brasileiros e de promover a produção artística do Reino Unido no Brasil. Partindo de um modelo inovador, baseado na colaboração institucional, o programa une a expertise do Oi Futuro na gestão de editais de seleção de projetos culturais e a experiência do British Council na formação de redes internacionais de artistas e especialistas. O programa é realizado com financiamento direto das duas instituições, de forma que os projetos não precisam estar inscritos em leis de incentivo à cultura, podendo inclusive beneficiar projetos de estados que não são contemplados por essas leis. Os festivais foram escolhidos para o benefício por serem importantes veículos de acesso à cultura e de estímulo à economia criativa local.

Nas duas primeiras edições do programa, em 2018 e 2019, 20 festivais de diversas regiões do Brasil, foram contemplados e receberam aporte financeiro para incluir residências de criadores britânicos em suas programações e promover o intercâmbio cultural, contribuindo para a formação de redes internacionais nas artes e troca de experiências.

Confira a programação detalhada:

6 de março (sábado)

Mostra Cenas Curtas

Instante - Marizilda Dias Rosa (DF)

Mostra ImperAtrizes

Ana Luiza Bellacosta

7 de março (domingo)

Mostra EnCena Preta

Mulher Baobá - Gleide Firmino (DF)

Abrigadouro - Karla Calasans (DF)

Sinestesia - Pamela Alves (RJ)

Galinha - Larissa Nunes (SP)

Retornar - Milca Orrico (DF)

Cine FFF

Vírus - Larissa Mauro e Joy Ballard (DF)

Alfazema - Sabrina Fidalgo (RJ)

O que é ser Mulher Negra no Brasil? com Nilma Lino Gomes (Professora da Faculdade de Educação da UFMG)

13 de março (sábado)

Mostra Cenas Curtas

A(Fé)tas – Lidi Leão (DF)

Mostra ImperAtrizes

Cristiane Sobral

14 de março (domingo)

Mostra EnCena Preta

Quanto mais o tempo passa, mais vejo minha mãe em mim - Isabella Baroz (DF)

Meu lugar é doutro lado do continente - Nataly Sousa (PE)

Você é flecha - Nanda Pimenta (DF)

Meu corpo negro feminino - Kênia Bárbara (MG/RJ)

Abojuto nipasẹ Afẹfẹ - Cuidada pelo vento - Andrea Mendes (BA/SP)

Cine FFF

Ángela - Idalmis Garcia (Cuba)

Memórias de um Povo - Maria Abade e Mariane Silva (Quilombo Engenho da Ponte/BA)

O que é ser Mulher Negra no Brasil? Com Carolina Guimarães (Comunicadora baiana)

20 de março (sábado)

Mostra Cenas Curtas

Joana – Fernanda Jacob e Tuanny Araujo (DF)

Mostra ImperAtrizes

Gleide Firmino

21 de março (domingo)

Mostra EnCena Preta

Minha voz - Gabriela Correa (DF)

Carne - Aysha Luiza (DF)

Novembro - Naiara Lira (DF)

Dentro de si há uma história, imerge nela! - Paula Marinho (BA)

Nasci pra ser livre - Nãnan Matos (DF)

Cena especial para o II FFF

Meu corpo é frevo o ano inteiro - Inaê Silva (PE)

Cine FFF

PE 460 - Uma Luta Ancestral - Jocicleide Valdeci de Oliveira e Jocilene Valdeci de Oliveira (PE)

Black Out - Crioulas Video e Tankalé

O que é ser mulher negra no Brasil? Com Givânia Silva (Coordenação Nacional Quilombola) (PE/DF)

27 de março (sábado)

Mostra Cenas Curtas

Tão escutando? – Luana Lebazi (DF)

Mostra ImperAtrizes

Renata Jambeiro

28 de março (domingo)

Mostra EnCena Preta

Beleza Plena - Jamila Terra (DF)

Breve crônica sobre dor crônica - Balbina de Sá (RS)

Quatro Ôri - Mariana Maia (RJ)

Raízes - Jessica Madona (RJ/SP)

Rastros de Fé - Cyda Baú (MG/SP)

Cine FFF

Calibre 180 – Shirley Cruz (RJ)

O Dia de Jerusa – Viviane Ferreira (BA/SP)

A programação fecha com o lançamento do documentário Diário de Bordo - Residência EnCena Preta, realizado pela equipe do II FFF.

