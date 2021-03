Agnaldo Timóteo é internado em UTI com Covid-19

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, está internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, após complicações com a Covid-19. Segundo a família, ele foi diagnosticado na manhã desta quarta-feira, 17 edit

247 - O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, está internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, após complicações com a Covid-19. Segundo a família, ele foi diagnosticado na manhã desta quarta-feira, 17.

O sobrinho do artista, Timotinho, disse que o tio recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus há cerca de duas semanas. No final do ano passado, Agnaldo passou um tempo internado após passar por complicações de saúde.

Agnaldo é defensor do PT e de Lula. Ele já cogitou se lançar candidato a deputado federal para “brigar pelo Lula” e ser “soldado do PT”.

