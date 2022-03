Alain Delon pede a filho que providencie sua eutanásia: 'É o mais lógico e natural'

Apoie o 247

247 - O ator francês Anthony Delon, filho da lenda do cinema Alain Delon, revelou esta semana que seu pai, que completou 86 anos em novembro, decidiu acabar voluntariamente com sua vida por meio da eutanásia. A reportagem é do jornal O Globo.

Alain vive na Suiça, onde o procedimento é legal, e pediu ao filho para organizar todo o processo e acompanhá-lo em seus últimos momentos, disse Anthony, 57 anos, à revista francesa Le Point na véspera do lançamento de sua autobiografia "Entre chien et loup" ('Entre cão e lobo", em francês).

Em entrevistas recentes, Alain Delon afirmou que não hesitaria em recorrer à eutanásia se necessário.

“Sou a favor [da eutanásia]. Primeiro porque moro na Suíça, onde a eutanásia é legal, e também porque acho que é a coisa mais lógica e natural a se fazer", disse o artista em entrevista a um canal de televisão local. "A partir de uma certa idade, de um certo momento, a pessoa tem o direito de sair tranquilamente, sem passar por hospitais, injeções e o resto...", declarou Alain Delon.

