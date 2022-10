Alec Baldwin faz acordo com família da diretora de fotografia morta em "Rust"

Apoie o 247

Reuters - O ator Alec Baldwin e os produtores do filme de faroeste "Rust" chegaram a um acordo com a família da diretora de fotografia Halyna Hutchins, a quem Baldwin matou a tiros durante as filmagens no ano passado, disse o marido de Hutchins nesta quarta-feira.

Sob o acordo, o processo civil da família contra Baldwin e outros será arquivado e as filmagens do longa serão retomadas em janeiro com todos os atores principais originais, afirmou Matthew Hutchins em um comunicado.

A produção do filme de baixo orçamento estava ocorrendo no Bonanza Creek Ranch, nos arredores de Santa Fé, Novo México, em outubro de 2021, quando Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu.

Baldwin estava ensaiando com um revólver quando disparou uma bala real que atingiu a diretora de fotografia e o diretor de cinema ucraniano Joel Souza, que sobreviveu.

"Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuição de culpa (aos produtores ou ao sr. Baldwin)", disse Hutchins, advogado de fusões e aquisições que sob o acordo se tornará produtor executivo do filme. "Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível."

Baldwin e outros podem enfrentar acusações criminais pela morte de Hutchins, disse um promotor do Novo México em setembro. Os investigadores se concentram em determinar quem lidou com a pistola que Baldwin disparou.

O ator de "30 Rock" e "Saturday Night Live" negou a responsabilidade pela morte de Hutchins e disse que munição real nunca deveria ter sido permitida no set.

"Somos gratos a todos que contribuíram para a resolução desta situação trágica e dolorosa", disse seu advogado Luke Nikas em um comunicado sobre o acordo.

