Altman defende Jones Manoel e diz que Guga Chacra é “ignorante de pai e mãe”

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, fez um comentário nesta segunda-feira 7, no Bom Dia 247 , em que criticou a histeria na direita e até mesmo em setores de uma suposta esquerda, após um elogio do músico Caetano Veloso ao historiador marxista Jones Manoel. Caetano disse que deixou de ser “liberalóide”, após ouvir referências de Jones ao historiador italiano Domenico Losurdo. “Quem ataca Jones Manoel não tem coragem de atacar Caetano Veloso”, afirma Altman. “Em vez de discutir o conteúdo, atacaram o mensageiro”.

Altman também fez uma referência ao correspondente Guga Chacra, da Globonews, que tentou desqualificar Jones, rotulando-o como stalinista. “O Guga é ignorante de pai e mãe”, afirmou Altman. Segundo ele, a visão de Chacra não se deve apenas a uma eventual malícia, para poder participar da chamada mídia mainstream, mas também ao desconhecimento dos fatos. Confira:













Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.